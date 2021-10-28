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Hürrem Sultan'ın portresi 1,6 milyona satıldı

Hürrem Sultan’ın portresi İngiltere'nin başkenti Londra’da açık artırma ile satıldı. Portre, Müzayede evi Sotheby’s’in yaptığı açık artırmada, 126 bin sterline alıcı buldu.

28 Ekim 2021 Perşembe 09:20
Hürrem Sultan'ın portresi 1,6 milyona satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı müzayedede, 1000 yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkarıldı.

Müzayedede 13. yüzyıldan kalma metal işleri, 2 çift elmas ve zümrüt Babür gözlük, altın yaldızlı Kur'an-ı Kerim, astronomik aletler, İran minyatürleri ve bir Polonez halı da eserler arasında yer aldı.

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70 bin sterlinden satışa çıkıp 126 bin sterlin'e satıldı

Türkiye'den İznik çinisi eserlerin de bulunduğu müzayede, Venedikli ressam Titian'ın bir takipçisi tarafından 16. yüzyılın sonu veya 17. yüzyılın başında yapıldığı düşünülen Hürrem Sultan'ın bir portresi de satıldı.

70 bin sterlinden satışa çıkan esere 100 bin sterlin (1 milyon 306 bin TL) verildi. Alıcı, resim için komisyon ücreti dahil 126 bin sterlin (1 milyon 645 bin TL) ödeyecek.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın iki portresinden biri komisyon dahil 13 bin 860 sterlin (181 bin TL), diğeri de 17 bin 600 sterline (229 bin TL) satıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi ise 11 bin 340 sterline (148 bin TL) alıcı buldu.

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