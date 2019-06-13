banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90613
ALTIN
252.305
DOLAR
5.8683
STERLİN
7.4469
EURO
6.6154
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!
banner307

Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere saldırı

Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere saldırı

13 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere saldırı

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINDA İKİ TANKERE SALDIRI

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin saldırıya uğradığını, tankerlerden birinin saldırı nedeniyle battığını duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamalarda tankerlerden birinin 75 bin ton gazyağı taşıdığı duyurulmıştu.

Japonya Ticaret Bakanlığı da kendi ülkelerine gelen iki tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. Japonya'nın açıklamasına karşın batan Front Altair isimli tankerin, Katar’dan Tayvan’a gitmekte olduğu ve Jask limanından ayrıldıktan 25 deniz mili sonra saldırıya maruz kaldığı iddia ediliyor. İlk anda çevre gemilerden batan tankere yardım ulaştırıldığı açıklandı.

banner317
''44 DENİZCİ KURTARILDI''

Haber Ajansı IRNA, İran arama kurtarma ekiplerinin Marşal Adaları bandıralı Front Altair isimli tanker ve bir başka hasar görmüş tankerden toplam 44 denizciyi kurtardığını haber verdi. Kurtarılan denizcilerin İran’ın Jask limanına getirdiği belirtiliyor.

Front Altair isimli tankerlerinin battığı haberini yalanlayan Norveçli Frontline firması ise, tankerin 'bir olay sebebiyle Umman Körfezi'nde yanmakta olduğunu' doğruladı.

İkinci tankerin de Panama bandıralı olduğu ve Suudi Arabistan’dan Singapur'a gitmekte olduğu belirtiliyor. Kokuka Courageous isimli bu tankerden de 21 denizcinin arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

ABD donanması bölgedeki iki gemiden saldırıya uğradıkları mesajı aldığını duyurdu. Bölgede tansiyonu arttıracak nitelikteki haber üzerine petrolün varil fiyatı yüzde 4 oranında yükseliş gösterdi.

Son Güncelleme: 13.06.2019 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AP'daki aşırı sağcılar adını değiştirdi
AP'daki aşırı sağcılar adını değiştirdi
BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı
Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi
Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi
Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü
Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1400'e Yakın Kişinin Ölümüne Neden Olan Ebola Salgını Uganda'ya Sıçradı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1400'e Yakın Kişinin Ölümüne Neden Olan Ebola Salgını Uganda'ya Sıçradı
Umman Körfezi'nde 'iki Petrol Tankerinde Patlamalar': Mürettebat Tahliye Edildi
Umman Körfezi'nde 'iki Petrol Tankerinde Patlamalar': Mürettebat Tahliye Edildi
Abd Büyükelçisi Garber, Ltb Başkanı Harmancı’yı Ziyaret Etti
Abd Büyükelçisi Garber, Ltb Başkanı Harmancı’yı Ziyaret Etti
İngiltere'de İktidardaki Muhafazakar Parti'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün
İngiltere'de İktidardaki Muhafazakar Parti'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün
Abd Petrol Fiyatı Tahminlerini Aşağı Çekti
Abd Petrol Fiyatı Tahminlerini Aşağı Çekti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim