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Hunt: "ab İle İngiltere\'nin Gelecekteki İlişkisi Tehdit Altında"

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT:

Hunt: "ab İle İngiltere\'nin Gelecekteki İlişkisi Tehdit Altında"

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT:

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Hunt:

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT: "İKİ TARAFIN DA GÜVEN VE VİZYONA İHTİYACI VAR. ÇÜNKÜ İNGİLTERE'NİN GELECEK 25 YILDA AVRUPALI KOMŞULARIYLA İNŞA EDECEĞİ İLİŞKİ TEHDİT ALTINDA"

Brüksel, 18 Şubat 19 : İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, "İki tarafın da güven ve vizyona ihtiyacı var. Çünkü İngiltere'nin gelecek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında." değerlendirmesinde bulundu.
Hunt, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Brexit görüşmelerinin "kritik son dönemece" girdiğini belirten Hunt, İngiltere'nin AB'den çıkacağı tarih olan 29 Mart'tan önce çözüm sağlanabileceğini düşündüğünü söyledi.
İngiliz Parlamentosunda çoğunluğun nasıl elde edilebileceğinin bilindiğini anlatan Hunt, İngiltere'nin Hayırlı Cuma Anlaşması'na güçlü bağlılığını teyit etti.
Hunt, "İki tarafın da güven ve vizyona ihtiyacı var. Çünkü İngiltere'nin gelecek 25 yılda Avrupalı komuşlarıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında." diye konuştu.
İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.
Ancak Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramamıştı.
May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.
(AA/AK/ÖK)

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