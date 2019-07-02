banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100212
ALTIN
252.487
DOLAR
5.6422
STERLİN
7.1338
EURO
6.3759
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
HIRSIZLIK ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Güney Kıbrıs'tan bu kez de traktör çaldılar
GÜNEY KIBRIS'TAN BU KEZ DE...
Lapta’da yangın: Buzdolabı yangına neden oldu
LAPTA’DA YANGIN
7 kaçak tutuklandı
7 KAÇAK TUTUKLANDI
banner307

Hubble Teleskobu 170 Yıl Önceki Yıldız Patlamasını Kaydetti

NASA, SAMANYOLU GALAKSİSİ\'NDEKİ EN PARLAK VE KÜTLELİ YILDIZLARDAN ETA CARİNAE\'NİN 170 YIL ÖNCEKİ PATLAMALARININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

Hubble Teleskobu 170 Yıl Önceki Yıldız Patlamasını Kaydetti

NASA, SAMANYOLU GALAKSİSİ\'NDEKİ EN PARLAK VE KÜTLELİ YILDIZLARDAN ETA CARİNAE\'NİN 170 YIL ÖNCEKİ PATLAMALARININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

02 Temmuz 2019 Salı 11:53
Hubble Teleskobu 170 Yıl Önceki Yıldız Patlamasını Kaydetti

NASA, SAMANYOLU GALAKSİSİ'NDEKİ EN PARLAK VE KÜTLELİ YILDIZLARDAN ETA CARİNAE'NİN 170 YIL ÖNCEKİ PATLAMALARININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

Ankara, 2 Temmuz 19 : Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin en parlak ve büyük yıldızlarından Eta Carinae'de 170 yıl önce meydana gelen patlamaları kaydetti.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA),  Hubble teleskobu tarafından kayda alınan, Dünya'ya 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli dev yıldız Eta Carinae'deki 170 yıl önceki patlamaların fotoğrafını paylaştı.

Ölmekte olan, ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen Eta Carinae sisteminde 1840'ta başlayan ve hala devam eden patlamalarda yayılan gazlar kırmızı, mavi ve beyaz renklerde parlıyor.

banner317
Diğer yandan bilim adamları, patlamaya dair fotoğraflarda yeni bir gaz da keşfetti.

Arizona Üniversitesinden Nathan Smith, patlamalar sırasında çok büyük kütlede bir ılık gaz ortaya çıktığını, bu gazın yıldızı çevreleyen maddeyle karışmadığını, normalde boşluk olması beklenen yerde bulunduğunu belirtti.

"Bu ekstra gaz çok hızlı ve enerji anlamında çok yüksek." diyen Smith, gazın, patlamanın nasıl başladığını anlamada önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ortak kütle merkezi etrafındaki bir yörüngede dolanan iki yıldızdan oluşan Eta Carinae'de 170 yıl önce başlayan patlamalar, yıldızı bir süre gökyüzünün en parlak ikinci yıldızı haline getirmişti. Uzun süre denizciler tarafından yön bulmakta kullanılan yıldız zamanla parlaklığı kaybederek çıplak gözle zor görülebilir hale geldi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

(AA/AK/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaydaki Küf Sporları Çok Yüksek Radyasyondan Etkilenmiyor
Uzaydaki Küf Sporları Çok Yüksek Radyasyondan Etkilenmiyor
İspanya'dan Vatikan'a “diktatör Franco“ protestosu
İspanya'dan Vatikan'a “diktatör Franco“ protestosu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı
AB'den elektrikli otomobillere “ses“ zorunluluğu
AB'den elektrikli otomobillere “ses“ zorunluluğu
Tanınmış okyanus yüzücüsü Peter Shultz köpek balığı saldırısına uğradı
Tanınmış okyanus yüzücüsü Peter Shultz köpek balığı saldırısına uğradı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı
Japonya, Güney Kore'den İthal Ürünlere Kısıtlama Getirdi
Japonya, Güney Kore'den İthal Ürünlere Kısıtlama Getirdi
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Terör Saldırısı
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Terör Saldırısı
Ab Liderlerinin
Ab Liderlerinin "başkanlık Pozisyonları" Müzakereleri
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim