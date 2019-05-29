Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu

Washington, 29 Mayıs 19 : Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı giderek kızışırken Google’un yazılım güncellemesi de dahil yaptırım kararı aldığı Huawei, Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki (ABD) hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Çin teknoloji devi bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA) ABD Anayasası’na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.

Doğu Teksas Bölge Mahkemesi’ne başvuran Huawei NDAA’nın anayasaya aykırı olduğu savundu. Salı günü yapılan bu başvuru Huawei’nin Mart ayı başında açtığı davanın güncellenmesinden oluşuyor.

Amerikan Kongresi tarafından her sene kabul edilen NDAA yasası ülkenin savunma politikasına yön veriyor. ABD, Çin merkezli Huawei'nin ürün ve sistemlerinin Pekin hükümeti tarafından istihbarat ve bilgi sızdırma gibi işlemler için kullanılabileceğini savunuyor.

HUAWEI ÇİN İSTİHBARATI KONTROLÜNDE Mİ?

Geçtiğimiz yaz kabul edilen 2019 yasası Amerikan federal kurumlarına ve bunlara hizmet veren şirketlere Huawei donanımlarına karşı geniş bir yaptırım getiriyor. Yaptırımların dayanağı ise teknoloji devinin Çin hükümeti ile bağlantıları. Huawei ise Çin hükümeti, ordusu veya istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiği iddialarını defalarca reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ulusal güvenliği için risk oluşturan yabancı firmalardan teknoloji alımına yasak getiren kararnameyi 16 Mayıs’ta imzalamıştı. Bu adımın hemen ardından Google'ın çatı şirketi Alfabet Inc, Huawei ile olan yazılım, donanım transferi ve teknik servis ile ilgili iş birliğini askıya aldı. Buna göre Huawei'nin Android yazılımı kullanan ve henüz piyasa sürülmemiş yeni versiyonlarında Google Play Store, Gmail ve Youtube gibi en çok kullanılan mobil uygulamalara erişim olmayacak.

(EURONEWS/FG)