banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90114
ALTIN
255.736
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.4071
EURO
6.6099
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
DOLGUN 6 YIL HAPİS YATACAK
Ne yaptın ERHAN!
NE YAPTIN ERHAN!
Eniscan’dan sevindiren haber!
ENİSCAN’DAN SEVİNDİREN HABER!
Lefkoşa - Girne anayolunda araç alev aldı
Son Dakika
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu

HUAWEI,

Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu

HUAWEI,

14 Haziran 2019 Cuma 09:23
Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu

HUAWEI, "EN DEĞERLİ 100 KÜRESEL MARKA" ÇALIŞMASINDA 4 YILDIR İLK 50'DEKİ YERİNİ GÜÇLENDİREREK, BU YIL DA GEÇEN YILA GÖRE BİR BASAMAK YÜKSELEREK 47'NCİ SIRADA YERİNİ ALDI

Huawei, BrandZ'in, WPP'nin araştırma kolu Kantar tarafından yıllık yayınlanan "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında, marka değerinde yüzde 8'lik artışla 47'nci sıraya yerleşti.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında 4 yıldır ilk 50'deki yerini güçlendiren şirket, bu yıl da geçen yıla göre bir basamak yükselerek 47'nci sırada yerini aldı.

banner317
Verilen bilgiye göre, IDC'nin en son "Dünya Çapında Mobil Cihazlar" raporunda belirttiği gibi, Huawei sevkiyatlarında yüzde 50'den fazla yıllık büyüme kaydeden tek firma oldu. Ayrıca, firmanın odağını mobil cihazlar dünyasındaki gücünü artırmaya yöneltmesiyle lider ile aradaki mesafeyi kapattığı ve iki numaralı pozisyonunu güçlendirdiği de raporda yer alıyor.

IDC'ye göre Huawei, şu anda akıllı telefon kategorisindeki küresel pazar payının yüzde 19'una sahip ve 2019'un ilk çeyreğinde sevkiyat hacimlerinde artış yaşayan tek akıllı telefon satıcısı oldu.

Ayrıca, BrandZ'in raporuna yeni giren dokuz şirketten dördü Çin menşeli ve şu anda ilk 100'de 15 Çinli şirket var.

Son Güncelleme: 14.06.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
HuaweiMarkaDeğer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
Etiyopya’da internet kesintisi
Etiyopya’da internet kesintisi
BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
Hürmüz Boğazı Neden Önemli?
Hürmüz Boğazı Neden Önemli?
Ab'den
Ab'den "italyan Enerjisine" Onay
Belçika'nın Ünlü Bruges Kenti Turist Sayısını Azaltmak İstiyor
Belçika'nın Ünlü Bruges Kenti Turist Sayısını Azaltmak İstiyor
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu
Vietnam'da Kaçak Fildişi Ve Pangolin Pulu Ele Geçirildi
Vietnam'da Kaçak Fildişi Ve Pangolin Pulu Ele Geçirildi
Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru'ya akın etti
Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru'ya akın etti
Neo-Nazi internet sitesi Müslüman komedyene tazminat ödeyecek
Neo-Nazi internet sitesi Müslüman komedyene tazminat ödeyecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim