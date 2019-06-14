Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu

HUAWEI, "EN DEĞERLİ 100 KÜRESEL MARKA" ÇALIŞMASINDA 4 YILDIR İLK 50'DEKİ YERİNİ GÜÇLENDİREREK, BU YIL DA GEÇEN YILA GÖRE BİR BASAMAK YÜKSELEREK 47'NCİ SIRADA YERİNİ ALDI

Huawei, BrandZ'in, WPP'nin araştırma kolu Kantar tarafından yıllık yayınlanan "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında, marka değerinde yüzde 8'lik artışla 47'nci sıraya yerleşti.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında 4 yıldır ilk 50'deki yerini güçlendiren şirket, bu yıl da geçen yıla göre bir basamak yükselerek 47'nci sırada yerini aldı.

IDC'ye göre Huawei, şu anda akıllı telefon kategorisindeki küresel pazar payının yüzde 19'una sahip ve 2019'un ilk çeyreğinde sevkiyat hacimlerinde artış yaşayan tek akıllı telefon satıcısı oldu.

Ayrıca, BrandZ'in raporuna yeni giren dokuz şirketten dördü Çin menşeli ve şu anda ilk 100'de 15 Çinli şirket var.