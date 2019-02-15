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HSBC personelinden cinsiyetçi hediye teklifine tepki özür getirdi

HSBC personelinden cinsiyetçi hediye teklifine tepki özür getirdi

15 Şubat 2019 Cuma 15:31
HSBC personelinden cinsiyetçi hediye teklifine tepki özür getirdi

Çin menşeli şirket HKT, HSBC çalışanlarına gönderdiği sevgililer günü hediye teklifinin seksist bulunması üzerine özür açıklaması yaptı.

Hong Kong telekomünikasyon şirketi HKT'in sevgililer gününde hediye olarak erkekler için diz üstü bilgisayar, kadınlar içinse elektrikli süpürge ve mutfak aletleri önermesi HSBC bankası çalışanlarının tepkisine neden oldu. HSBC banka çalışanlarına özel olarak gösterilen çok sayfalı reklam, çalışanlarca cinsiyet ayrımcılığı yapmak ve seksist olmakla suçlandı.

HKT sözcüsü ise gelen tepkiler üzerine "Geri bildirimlerden haberdar olduk ve neden olduğumuz kırgınlık için yürekten özür diliyoruz." açıklaması yaptı. Şirket sözcüsü sözlerine "Firmaca hem iş alanında hem de özel hayatta cinsiyet eşitliğine inanıyoruz, ve bizler ve iş ortaklarımız, herkes için sağduyulu, saygılı ve dahil edici bir tutum sergilemeyi taahhüt ediyoruz." şeklinde devam etti.

HSBC'de cinsiyet eşitsizliği tartışmalarının geçmişi var
Hong Kong ve Londra'daki HSBC personelinin teklife şiddetle tepki göstermesinin bir diğer nedeni de bankanın büyük İngiliz firmaları arasında kadın ve erkek arasında ödeme eşitsizliğinde bir numara olması. Şirketin cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ettiği bir dönemde sunulan 'seksist' teklif, çalışanları bir hayli kızdırdı.

Teklifin cinsiyetçiliği konusundaki tepki, genel olarak bankacılık ve sanayi sektörlerindeki ödeme eşitsizliği ve seksistlik yönünde büyüyen tartışmalara dayanıyor. Bu sektörlerde kadınların üst düzey görevlerde erkeklere oranda çok daha az rol alması da büyük sorun olarak görülüyor.

HSBC, erkeklerin ve kadınların ortalama saatlik maaşları arasındaki farkına bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyet farkı açığının, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak yüzde 59'dan 61' çıktığını açıklamıştı.

Banka ayrıca bugün yüzde 23 olan kadın üst düzey yönetici oranını, 2020'ye kadar yüzde 30'a çıkarmak da dahil olmak üzere bir dizi adım atıldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
HSBC
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