Hristodulidis Dublin’de



Lefkoşa, 19 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İrlandalı mevkidaşının daveti üzerine dün Brüksel’den Dublin’e gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney’in, Orta Doğu için barış süreci konulu kapalı oturuma katılması yönündeki daveti üzerine Dublin’e gittiğini yazdı.

Habere göre dün başlayan ve bugün de davam edecek kapalı oturum, İrlanda’nın inisiyatifiyle gerçekleştirilmekle birlikte, sınırlı sayıda AB üyesi ülke de katılıyor.

(FK/ÖK)