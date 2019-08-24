banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899
Çok acil kan aranıyor!
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR!
İzinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
banner307

Hong Kong Polisinden Protestoculara Müdahale

HONG KONG POLİSİ, NGAU TAU KOK POLİS KARAKOLU YAKINLARINDA TOPLANAN GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Hong Kong Polisinden Protestoculara Müdahale

HONG KONG POLİSİ, NGAU TAU KOK POLİS KARAKOLU YAKINLARINDA TOPLANAN GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25
Hong Kong Polisinden Protestoculara Müdahale

HONG KONG POLİSİ, NGAU TAU KOK POLİS KARAKOLU YAKINLARINDA TOPLANAN GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ
Hong Kong, 24 Ağustos 19 : Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Hong Kong'da 3 aydır suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı süren protestolar bugün de binlerce hükümet karşıtı göstericinin katılımıyla devam etti.
Kwun Tong semtindeki Tsun Yip Caddesi'nden Kowloon Bay semtine ilerleyen göstericilerden bir grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu. 
Bir süre sonra barikatın gerisinde toplanan protestocular, "Gangster polis" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü. 
Hem karakolun önünde hem de göstericilerin protesto güzergahında barikat kuran polis ekipleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.  Bu sırada polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşandı.
Karakolun önünden kaçan göstericiler başka bir noktada toplandı. Polis ise karakolun önünde beklemeyi sürdürdü.
Gaz maskesi, kask, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görüldü. 
Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.

banner317
ÇİN'E İADE TASARISI
Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. 
Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.
Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
TASARI ASKIYA ALINMIŞTI
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.
Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.
Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.
(AA/AK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferrari, Klasik Otomobil Kavramını Yeniden Tanımlıyor
Ferrari, Klasik Otomobil Kavramını Yeniden Tanımlıyor
"orta Asya'nın İsviçre'si" Kırgızistan
Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri
Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri
Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri
Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri
Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Moro müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Irak'ta Pazar yerine bombalı saldırı
Irak'ta Pazar yerine bombalı saldırı
G7 zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı
G7 zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı
Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri
Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar için gösteri
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki yangınlarda onlarca kanguru öldü
Çocuklarını vegan olarak besleyen aileye hapis cezası
Çocuklarını vegan olarak besleyen aileye hapis cezası

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim