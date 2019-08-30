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Hong Kong\'da Protestocuların Liderlerine Gözaltı

Hong Kong, 30 Ağustos 19 : Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi\'nde, suçluların Çin\'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların 3 lideri gözaltına alınırken, yarın düzenlenmesi planlanan protesto yasaklandı.

Hong Kong\'da Protestocuların Liderlerine Gözaltı

Hong Kong, 30 Ağustos 19 : Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi\'nde, suçluların Çin\'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların 3 lideri gözaltına alınırken, yarın düzenlenmesi planlanan protesto yasaklandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:43
Hong Kong\'da Protestocuların Liderlerine Gözaltı

Hong Kong, 30 Ağustos 19 : Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların 3 lideri gözaltına alınırken, yarın düzenlenmesi planlanan protesto yasaklandı.

Hong Kong'da dün yapılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) Hong Kong Garnizonu'nda rotasyon adımının ardından, kentte gün içinde hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden JoshuaWong, Andy Chan ve AgnesChow gözaltına alındı.

Wong ve Chow, haziranda WanChai semtindeki "polis karakollarını hedef alan yasadışı bir gösteriye katılmak", "gösteriyi organize ve teşvik etmekle" itham edilirken, Chan ise "polise saldırmak" ve "isyan" şüphesiyle gözaltına alındı.

Hong Kong'da 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri" adlı protesto gösterilerinin önemli figürleri olan Wong ve Chow'ungözaltısı, Çin medyasınca "3 öncü ayrılıkçı gözaltına alındı, Hong Kong polisi teyit etti." başlığıyla verildi.

Diğer yandan yarın düzenlenmesi planlanan protesto, polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle dün yasaklanmıştı.

Protestoyu organize eden en büyük gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF), polisin kararını, kentin temyiz komisyonuna taşırken, komisyon, "gösterinin kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle itirazı reddetti.

CHRF, yaptığı açıklamada, göstericilerden özür dileyerek, gözaltına alınan protestoculara hukuki destek vereceklerini duyurdu.

İade tasarısının iptali talebiyle hazirandan bu yana kitlesel protestolarla uluslararası gündemin odağı haline gelen Hong Kong'da, Çin hükümeti bir yandan askeri rotasyon yaparak bölgedeki garnizonunu taze kanla yenilerken, diğer yandan Şıncın'da tatbikat fotoğraflarını medyaya servis ediyor.

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Protestocular ile Çin hükümeti arasında psikolojik savaşa dönüşen gösterinin iptali akabinde, Çin medyası, Şıncın'da yüzlerce Çin polisle isyanla mücadele senaryolarının icra edildiği tatbikat görüntülerini paylaştı.

Buna göre, kentteki bir stadyumda yapılan tatbikatlarda, protestocuları canlandıran polisler, şemsiye ve kask taşıyor, uzun sopalar ve molotof kokteylleri kullanarak Çin polisiyle çatışıyor. Polisler de göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile göstericilere müdahale ediyor.

Son haftalarda Hong Kong'da polisle göstericilerin karşı karşıya geldiği manzaraları andıran tatbikatlar dikkati çekerken, dün yapılan "yıllık rutin rotasyon" uzmanlar tarafından "güç gösterisi" olarak yorumlanıyor.

AA muhabirine, söz konusu rotasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Chicago Üniversitesinden Siyaset Bilimi Profesörü DaliYang, birliklerin değişiminin normal olduğunu belirtirken, zamanlamaya işaret etti.

Yang, "Birliklerin hareketinin meydana gelişi, herkese, merkezi otoritenin gücünü hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Hong Kong Garnizonu, merkezi Guangcou'da bulunan Güney Saha Komutanlığına bağlı faaliyet gösteriyor.

Çin Kamu Güvenliğine bağlı polis güçleri, iade tasarısının iptali talebiyle yapılan protestoların başladığı geçen aylarda, Şıncın'da isyanla mücadele tatbikatları düzenlemiş ve Şıncın'a askeri sevkiyat yapılarak görüntüler, Çin'in sosyal medyasında paylaşılmıştı.

Söz konusu gelişmeler, Çin medyasında, Hong Kong'da protestoculara bir uyarı olarak nitelendirilmişti.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş, ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

(AA/EMR/ ŞEB)

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