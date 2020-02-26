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Hong Kong\'da Daimi Oturum İzni Olanlara Finansal Yardım

Ankara, 26 Şubat 20 : Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi\'nde daimi oturum izni olan yetişkinlere, harcamaları artırmaya ve mali yükü hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla nakit para verileceği bildirildi.

Hong Kong\'da Daimi Oturum İzni Olanlara Finansal Yardım

Ankara, 26 Şubat 20 : Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi\'nde daimi oturum izni olan yetişkinlere, harcamaları artırmaya ve mali yükü hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla nakit para verileceği bildirildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:36
Hong Kong\'da Daimi Oturum İzni Olanlara Finansal Yardım
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Ankara, 26 Şubat 20 : Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde daimi oturum izni olan yetişkinlere, harcamaları artırmaya ve mali yükü hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla nakit para verileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong'da yıllık bütçenin bir parçası olarak, 18 yaş ve üstündeki yaklaşık 7 milyon kişiye 10 bin Hong Kong Doları (yaklaşık 7 bin 900 lira) finansal yardım yapılacak.

Maliyeden sorumlu yetkili Paul Chan, "Hong Kong'un ekonomisi bu yıl büyük zorluklarla karşı karşıya. Dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra bir yandan yerel tüketimi teşvik etmek ve artırmak, diğer yandan insanların mali yükünü hafifletmek amacıyla, Hong Kong'un daimi oturum izni olan 18 yaş ve üzeri sakinlerine 10 bin Hong Kong Doları ödemeye karar verdim." dedi.

Bireysel finansal yardım, Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoların ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için ayrılan 120 milyar Hong Kong Dolarlık bir yardım paketinin parçası. Paket, işletmeler için de düşük faizli kredi ve bazı ödemelerde muafiyet gibi birtakım kolaylıklar sağlıyor.

Ekonomiyi canlandırmak amacıyla hazırlanan paket kapsamında kamu konut kiraları düşürülecek, gelir ve emlak vergilerinde de indirim yapılacak.

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Hong Kong'da 85 kişiye bulaşan Kovid-19, 2 kişinin ölümüne neden oldu. Salgın gündelik hayatı olumsuz etkilerken, turizm sektörüne de ciddi darbe vurdu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, toplam 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

HONG KONG'DAKİ PROTESTOLAR EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto için Haziran 2019'da başlayan, tasarının Ekim 2019'da geri çekilmesinin ardından da "demokratik reform" talebiyle düzenlenen gösterilerin ekonomiye etkisine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Protestoların Hong Kong ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Lam, "Eğer bu çeyrekteki büyüme de önceki çeyreğin altında kalırsa, ekonomi üst üste 2'nci kez küçülmüş olacak. O zaman teknik olarak durgunluğa girdik demektir. Böyle olursa 2019 yılında negatif büyümeyle karşılaşacağız." diye konuşmuştu.

(AA/AK/ŞEB)

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