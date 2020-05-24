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Hong Kong\'da Çin\'in Yeni Güvenlik Yasası Girişimi Protesto Edildi

Hong Kong, 24 Mayıs 20 (.): Çin\'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi\'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı protesto düzenlendi.

24 Mayıs 2020 Pazar 14:30
Hong Kong\'da Çin\'in Yeni Güvenlik Yasası Girişimi Protesto Edildi
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Hong Kong, 24 Mayıs 20 (.): Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine karşı protesto düzenlendi.

Siyah kıyafetler giyen yüzlerce protestocu, ünlü alışveriş bölgesi Causeway Bay'de bir araya gelerek, yasa girişimine tepki gösterdi. 

Protestocular, "Hong Kong'la birlikte durun" ve "Hong Kong'u kurtarın" şeklinde hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bölgede yürümek isteyen yüzlerce kişiye polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestolar sırasında tanınan aktivistlerden Tam Tak-chi gözaltına alındı.

Gösteriler, Çin'in cuma günü yasa tasarısını parlamentoya sunmasının ardından geldi.

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Dün, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 22 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki göstermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'ın 22 Mayıs'taki ortak açıklamasında, Çin'in girişiminden derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

Çin’in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong’da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

(AA/FEZ)
 

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