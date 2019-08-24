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Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri

Hong Kong’da protestocular 30 yıl önce Sovyetlere karşı yapılan Baltık Zinciri’nden esinlenerek 45 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri

Hong Kong’da protestocular 30 yıl önce Sovyetlere karşı yapılan Baltık Zinciri’nden esinlenerek 45 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:50
Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri

Hong Kong’da 11 hafta önce başlayan protesto gösterilerinde bu sefer farklı bir eylem gerçekleştirildi.Hong Kong Limanı’nın her iki yanında kilometrelerce uzanan insan zinciri oluşturuldu.

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Havanın kararmasıyla telefonlarının ışıklarını açan protestocular, ilginç görüntülerin oluşmasına sebep oldu.Ele ele tutuşan binlerce protestocu, kaldırımlarda, üst geçitlerde, su kenarlarında ve parklarda sıraya dizilerek şarkı söyledi.

BİLDİRİLERDE SOVYET GÖNDERMESİ

Protestonun tanıtımını yapan bildirilerde 30 yıl önce aynı gün yapılan Baltık Zinciri’ne gönderme yapıldı. 23 Ağustos 1989’da yaklaşık 2 milyon protestocu Sovyetler Birliği’ni protesto etmek için Estonya, Letonya ve Litvanya’da yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Insan ZinciriHongkong
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