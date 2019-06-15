Hong Kong'da Google'a tepki

Hong Konglular ile Çinliler arasındaki tartışma Google'ın çeviri programına da yansıdı. "Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu görmek üzücü" cümlesi Google Çeviri'de İngilizce’den Çinceye tercüme edildiğinde "üzücü" ifadesi "mutlu edici" olarak çıktı.

Google’ın yaptığı yanlış çeviri sosyal medyanın da etkisiyle kısa zamanda viral dolu. Birçok Hong Konglu olayı eleştirirken, Google yetkililerinden hatayı düzeltmeleri çağrısında bulundu.

Cuma günü fark edilen bu hata kısa zamanda Google tarafından düzeltildi.

Hong Konglulardan tartışmalı düzenlemeye protesto

AFP’ye konuşan Google’den bir sözcü, "Google Çeviri, en iyi çeviriyi seçmek için milyonlarca mevcut çeviriden gelen kalıpları kullanıyor. Ve kontekste göre en iyi çeviri sunmak için kullanıcıların değişiklerine açık bir program” diyerek Çinli kullanıcıların kasten "üzüntülü" kelimesini "mutluya" çevirmiş olabileceklerini belirtti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Meclise 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkili binlerce Hong Konglu yasa tasarısının görüşüleceği şehir meclisi etrafında toplanarak eylem yapmaya devam ediyor. Hong Kong Hastane Otoritesi, polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylarda şu ana kadar 72 kişinin yaralandığını duyurdu.

Özel bir yapıya sahip Hong Kong "iki sistem tek devlet" yapısıyla yönetiliyor. Çin yanlısı politikalar benimsemekle itham edilen bir hükümeti olan Hong Kong'un kendine ait yasaları bulunuyor.