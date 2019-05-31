Honduras\'ta Hükümet Karşıtı Protestolar

BİNLERCE ÖĞRETMEN VE SAĞLIK ÇALIŞANININ DÜZENLEDİĞİ GÖSTERİLERDE ÇIKAN OLAYLARDA EN AZ 25 KİŞİ YARALANDI

Ankara, 31 Mayıs 19 (.): Orta Amerika ülkesi Honduras'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı düzenlenen protestolarda ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Kızıl Haç doktoru MarcioMoncada, hükümet tarafından sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik alınan kararlara karşı düzenlenen gösteriler sırasında polis ile bazı göstericiler arasında çıkan olaylarda aralarında polis ve göstericilerin de olduğu en az 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık ve Eğitim Savunması Platformu olarak bilinen organizasyonun çağrısıyla, hükümetin söz konusu kararnameleri iptal etmesi talebiyle düzenlenen gösterilere öğrenciler, aileler ve sendikalar da destek verdi.

Başkent Tegucigalpa'da ana yolları kapatan göstericilerden bazıları polise molotofkokteyli fırlattı.

Orica bölgesinde araç içindeki bir kişi, otobanı kapatan protestocular tarafından silahla tehdit edildi.

Villanueva bölgesinde bazı göstericiler, bir kamyon sürücüsünü taşıdığı kumu yola boşaltmaya zorladı ve bir polis aracı göstericiler tarafından ateşe verildi.

Toncontin Uluslararası Havaalanına doğru ilerlemeye çalışan bazı göstericiler, polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi sonucu dağıldı.

Havaalanı yönetiminden yapılan açıklamada, Miami, Atlanta ve Panama'dan yapılan üç seferin San Pedro Sula şehrine yönlendirildiği bildirildi.

Tegucigalpa ve ülkenin çeşitli yerlerinde eğitime ara verildi.



Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Hiçbir şeyi özelleştirmeyeceğiz ya da kimsenin bunu yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verildi.Eğitim Bakanı ArnaldoBueso, hükümet yetkililerinin göstericilerle diyaloğa açık olduğunu "ancak onların bunu reddettiğini" söyledi.Binlerce doktor ve öğretmen, devlet başkanlığı kararnamelerine karşı son haftalarda Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yürüyüş düzenliyor.Protestocular, reformların özelleştirmeye ve öğretmenler ile doktorların toplu işten çıkarılmalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.Hükümet ise reformların, işten çıkarmalara ve özelleştirmelere neden olacağı yönündeki söylentileri reddediyor.Doktorlar sendikası Honduras Tıp Birliği (CMH) ve öğretmenler sendikası Honduras Öğretmen Örgütleri Federasyonu (FOMH), geçen ay sonunda, Ulusal Kongre tarafından onaylanan eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilerek yeniden yapılandırılmasına yönelik aldığı karar üzerine ulusal grev çağrısı yapmıştı.CMH ve FOMH, yaptıkları açıklamalarda, Ulusal Kongrenin aldığı kararları kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.Sendikalar ayrıca Honduras halkının eğitim ve sağlık hizmetlerini savunmak için bütün meslek odalarından destek istemişti.(AA/TUĞ/ŞEB)