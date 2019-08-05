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Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta, yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti. 

Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta, yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti. 

05 Ağustos 2019 Pazartesi 06:39
Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta, yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti. 

Telesur TV'nin haberine göre, Honduras Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yılbaşından bu yana 42 bin 300 kişide virüse rastlandığı, bu kişilerden 59'unun ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vakalardan 9 binden fazlasının ağır olduğu belirtilen açıklamada, ülkede geçen yıl yaklaşık 8 bin dang humması vakası görüldüğü, bunun da 5 kat artış anlamına geldiği kaydedildi. Honduras'ta, 2 Temmuz'da dang humması nedeniyle ulusal acil durum ilan edilmişti.

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SİVRİSİNEK ARACILIĞIYLA BULAŞIYOR 

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. 

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.


 

Son Güncelleme: 05.08.2019 09:46
Anahtar Kelimeler:
HondurasDang Humması
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