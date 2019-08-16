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Hondajet 2019\'un İlk Yarısında Sınıfının En Çok Satan Uçağı Oldu

HONDA AİRCRAFT COMPANY, 2019 YILININ İLK 6 AYINDA MÜŞTERİLERİNE 17 ADET UÇAK TESLİM ETTİ

Hondajet 2019\'un İlk Yarısında Sınıfının En Çok Satan Uçağı Oldu

HONDA AİRCRAFT COMPANY, 2019 YILININ İLK 6 AYINDA MÜŞTERİLERİNE 17 ADET UÇAK TESLİM ETTİ

16 Ağustos 2019 Cuma 09:52
Hondajet 2019\'un İlk Yarısında Sınıfının En Çok Satan Uçağı Oldu

HONDA AİRCRAFT COMPANY, 2019 YILININ İLK 6 AYINDA MÜŞTERİLERİNE 17 ADET UÇAK TESLİM ETTİ

İstanbul, 16 Ağustos 19 (.): Honda Aircraft Company, HondaJet'in Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı olduğunu duyurdu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 2019 yılının ilk 6 ayında müşterilerine 17 adet uçak teslim etti.

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HondaJet kısa bir süre önce Hawaii'de hizmete giren ilk hafif jet oldu. 2 adet HondaJet Elite, 15 adetlik HondaJet filosuyla lüks ve kullanışlı charter hizmetleri sağlayan ve yeni kurulan WingSpirit firmasına teslim edildi.

Honda Aircraft bunun dışında Kuzey Carolina'daki üretim verimliliğini arttırmak üzere 15,5 milyon dolar yatırımla 83 bin metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini attı. HondaJet Elite ayrıca bu ay Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) tip onayı sertifikası da aldı.

Honda Aircraft Company'nin satış ve servis hizmet alanı, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Çin, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya olmak üzere son derece geniş bir alanı kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Aircraft Company'nin Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) MichimasaFujino, "HondaJet günümüzde olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin tercih ettiği uçak olmaya devam edecek ve bundan dolayı heyecan duyuyoruz. Sınıfımızdaki en çok satan uçak şirketi olarak konumumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu, sınıfının en rekabetçi hafif jetini üretme konusunda ekibimizin göstermiş olduğu özen ve çabanın yansıması." ifadelerini kullandı.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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