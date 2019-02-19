Honda Türkiye'deki Civic Sedan üretimini durduruyor

İngiltere'deki fabrikasını kapatacağını açıklayan Honda, Civic Sedan modellerin Türkiye'de yapılan üretimini de 2021 yılında durduracağını duyurdu.

Japon otomotiv devinin CEO'su Takahiro Hachigo Türkiye'deki ticari operasyonların devam edeceğini ve bu süreçte Türk paydaşlarla yapıcı diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.

Honda Türkiye, 1992 yılında Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kurulmuştu. 1997'da Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket, yıllık 50 bin üretim kapasitesi ile Gebze Fabrikası'nda 770 kişi çalıştırıyor.

Honda Hachigo ayrıca, Avrupa operasyonlarının merkezinin İngiltere'de kalacağını ama Swindon'daki fabrikanın 2021'de kapatılacağını açıkladı. Hachigo bu kararın Brexit süreciyle bağlantılı olmadığını ifade etti.

Kararı değerlendiren İngiltere Ticaret Bakanı Greg Clark, Honda'nın kararının uluslararası pazardaki değişiklere dayalı olduğunu ancak kararın bu zamanda alınmasının üzücü olduğunu ifade etti.

İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Justin Tomlinson ise, İngiltere'deki üretim tesisinin kapatılmasının yaklaşık 3 bin 500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacağını belirtti.

Ülkenin çeşitli sendikalar, uluslararası şirketlerin İngiltere'den çekilmesini uzayan Brexit süreciyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyor.