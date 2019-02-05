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Hollandalı milletvekili İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

Hollandalı milletvekili İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

05 Şubat 2019 Salı 16:43
Hollandalı milletvekili İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) eski milletvekillerinden Joram van Klaveren'in İslam dinini seçerek Müslüman olduğunu açıklandı. Klaveren, İslam karşıtı bir kitap üzerinde çalışıyordu.

Konuyla ilgili Hollanda'da bulunan bir radyo programına konuşan Van Klaveren, "Kitap yazdığım süre içerisinde karşılaştığım ve gördüğüm birçok şey beni İslam'a karşı yeniden düşünmeye itti." diye konuştu. Daha önce yaptığı söylemlerin yanlış olduğunu vurgulayan milletvekili, mensubu olduğu PVV Partisi'nin 'yanlış olan her ne varsa bir şekilde İslam ile ilişkilendirilmelidir' politikası üzerine kurulduğunu söyledi.

Van Klaveren, 2010 ile 2017 yılları arasında milletvekilliği yaptığı dönemde Müslümanlara ithafen söylediği "İslam yalandan ibarettir" ve "Kur'an zehirdir" sözleri dikkat çekmişti.

Van Klaveren, 2014'te PVV lideri aşırı sağcı Geert Wilders'in, Fas kökenliler için sarf ettiği ırkçı sözlerinden sonra partiden ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu. 'Muhammed Peygamber karikatürü yarışması' düzenlemek isteyen ancak daha sonra aldığı tepkiler üzerine bu girişimini iptal eden Wilders'in, ırkçı söylemlerinden ötürü yargılanma süreci devam ediyor.

Van Klaveren, ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerde kendi kurduğu partiden aday olmuş fakat yeterli oy alamadığı için siyasete veda etmişti.

Bir dönem aşırı sağcı PVV partisinde olan Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn da yaklaşık 6 yıl önce partiden ayrılarak İslam'ı seçmişti.

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Hollandalı Milletvekli Müslüman Oldu
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