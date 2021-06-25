Hollandalı akaryakıt şirketleri Afrika’ya zehirli akaryakıt satıyor

Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Çevre ve Taşımacılık Denetleme Kurulu (Inspectie Leefomgeving en Transport), Hollandalı petrol şirketlerini Afrika'daki ülkelere yüksek oranda toksitli petrol ihracatı nedeniyle oluşan zararlara karşı uyardı.

Çevre ve Taşımacılık Denetleme Kurulunun bugün yayımladığı raporda, Hollandalı şirketlerinin Afrika'ya sattığı petrolde hidrokarbon seviyesinin çok yüksek olduğu açıklandı.

Yoğun miktarda benzen, sülfür ve manganez

Kurul raporunda, Hollandalı şirketlerin sattığı petrolde yoğun miktarda bulunan benzen, sülfür ve manganez gibi maddelerin insan sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Yüksek oranda toksit içeren petrolün Afrika'da insan ve çevre sağlığı için ciddi tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Şirkete yaptırım yok

Raporda, bu durumun petrolün satıldığı ülkelerde herhangi bir yaptırım olmasa da Hollandalı petrol şirketlerinde gerekli adımları atmalarını ve "gerekli özeni göstermeleri" çağrısında bulunuldu.

Çevre ve Taşımacılık Denetleme Kurulu Başkanı Jan van den Bos rapordaki bulgular için toplum sağlığı ve çevre açısından son derece üzücü sonuçlar olduğunu ifade etti.

Kurul sözcüsü Frank Peen ise "Afrika'ya ihraç edilen petrolde bulunan maddeler uzun süredir Avrupa'da yasak" ifadesini kullanırken şirketlerin Avrupa'dakine yakın standartlardaki ürünleri Afrika'ya ihraç etmeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa’ya satılan petrolde sülfür ayrıştırılıyor

Peen, Hollandalı petro-kimya firmalarının Avrupa'ya satılan petroldeki sülfürü ayrıştırdıklarını, fakat Afrika'ya satılan petroldeki sülfürün ayrışma işlemine tabi tutulmadığına dikkati çekti.

Çevre ve Taşımacılık Denetleme Kurulu'nun geçen yılki raporunda Afrika'ya gönderilen eski araçların ülkedeki emisyon standartlarını karşılamadığı ve çevreye zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu.