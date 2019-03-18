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Hollanda’daki saldırıda 1 kişi öldü

Hollanda’daki saldırıda 1 kişi öldü

18 Mart 2019 Pazartesi 13:39
Hollanda’daki saldırıda 1 kişi öldü

Hollanda’nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve birçok yaralı olduğu bildirildi.

Reuters’in haberine göre, terör saldırısı ihtimali üzerinde duran polis, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı..Saldırganın kimliği ve kurbanların sayısıyla isimleri konusunda bir açıklama yapılmadı.

Yerel televizyon NOS, saldırganın saklandığına inanılan bir binanın polis tarafından kuşatıldığı yönünde yayın yaptı..Bu arada, saldırıdan dolayı güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıktığı Utrecht’te okullar tatil edilirken, havalimanı ve diğer hayati tesislerdeki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Camilerdeki güvenlik seviyesinin de yükseltildiğini kaydedildi.

Son Güncelleme: 18.03.2019 16:43
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Saldırı
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