Hollanda’da silahlı Saldırı..

Hollanda’nın Utrecht kentinde silahlı saldırı düzenledi. Yaralılar var.

Reuters, polisin açıklamasına dayandırdığı haberinde, saldırının meydana geldiği şehir dışındaki tramvay istasyonunun kordon altına alındığını ve ilk müdahale ekiplerinin bölgeye gittiğini bildirdi.

Polis Sözcüsü Joost Lanshage, tramvayda meydana gelen saldırı ve yaralılar konusunda şu an bilgi verilmesinin mümkün olmadığını ancak birkaç silah sesi duyulduğunu ve yaralılar bulunduğunu kaydetti. Lanshage, şu ana kadar herhangi bir tutuklama olmadığını vurguladı.

Yerel bir televizyon kanalının haberinde ise, bir görgü tanığının, 1 kadının yerde yattığı ve bir grup erkeğin ise bölgeden koşarak uzaklaştığı yönünde ifade verdiğini duyurdu.