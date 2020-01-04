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Hollanda\'nın Yeni Uluslararası Logosu "nl Netherlands"

HÜKÜMETİN GEÇEN YIL KASIMDA, ÜLKEDEKİ 12 EYALETİN SADECE İKİSİNİ KAPSAYAN

Hollanda\'nın Yeni Uluslararası Logosu "nl Netherlands"

HÜKÜMETİN GEÇEN YIL KASIMDA, ÜLKEDEKİ 12 EYALETİN SADECE İKİSİNİ KAPSAYAN

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:26
Hollanda\'nın Yeni Uluslararası Logosu

HÜKÜMETİN GEÇEN YIL KASIMDA, ÜLKEDEKİ 12 EYALETİN SADECE İKİSİNİ KAPSAYAN "HOLLAND" İSMİNİN BULUNDUĞU ESKİ ULUSLARARASI LOGOSUNU, LALE SEMBOLÜYLE İŞLENEN "NL" HARFLERİYLE "NETHERLANDS" KELİMESİNİN BULUNDUĞU YENİ LOGOYLA DEĞİŞTİRME KARARI, BU YILDAN İTİBAREN KULLANMAYA BAŞLANDI 
HOLLANDA'NIN (NETHERLANDS) ÖZELLİKLE YURT DIŞINDA SIKÇA KULLANILAN "HOLLAND" İSMİ, ASLINDA SADECE ÜLKE TOPRAKLARININ YÜZDE 18'İNİ OLUŞTURAN KUZEY VE GÜNEY HOLLANDA BÖLGESİ EYALETLERİNDEN OLUŞUYOR
Rotterdam, 4 Ocak 20 (.): Hollanda yurt dışında daha modern bir imajla temsil edilmesi için uluslararası logosunu "Holland" yerine "NL Netherlands" olarak değiştirdi.
Hükümetin geçen yıl kasımda, ülkedeki 12 eyaletin sadece ikisini kapsayan "Holland" isminin bulunduğu eski uluslararası logosunu, lale sembolüyle işlenen "NL" harfleri ile "Netherlands" kelimesinin bulunduğu yeni logoyla değiştirme kararı, bu yıldan itibaren uygulanmaya başlandı. 
Hollanda'nın neler sunabileceğini daha net bir şekilde göstermek için geliştirilen stratejiyle ortaya çıkan yeni logo, bakanlıklar, elçilikler, Hollanda Kurumsal Ajansı, üst kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler, spor dernekleri ve bir projede ulusal hükümetle iş birliği yapan diğer resmi veya özel kuruluşlarca kullanılacak. 
Yeni logo, özellikle ülkeye turistleri çekmek için Hollanda Turizm ve Konferanslar Bürosunca 25 yıldır kullanılan lale resmiyle "Holland" kelimesinin bulunduğu logonun yerine kullanılacak. 
Bazı ülkelerde isim değişikliğine gidildiği algısı oluşturan yeni logo, özel tasarım şirketince 200 bin avroya tasarlandı. 
"HOLLAND" VE "NETHERLANDS" ARASINDAKİ FARK

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12 eyaletten oluşan Hollanda'nın (Netherlands) özellikle yurt dışında sıkça kullanılan "Holland" ismi, aslında sadece ülke topraklarının yüzde 18'ini oluşturan Kuzey ve Güney Hollanda Bölgesi eyaletlerinden oluşuyor.
Ülkede halk arasında da milli takım tezahüratları, televizyon programları, şarkı ve şirket isimleri gibi birçok yerde kullanılan Holland isminin kökeni, ilk defa 11'inci asırda ortaya çıkan "tahta ülke" anlamına gelen "Holtland" veya "Holdland"dan geliyor.
1815'te Hollanda'nın eyaleti olan Holland, hakimiyetinin azaltılması için 1840'da iki eyalete bölündü.
Hollanda'ya yıllardır "Netherlands" yerine daha çok "Holland" denmesine sebep olarak, başkent Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirleri kapsayan Kuzey ve Güney Hollanda Bölgesi eyaletlerinde asırlarca yürütülen siyasetin ve ticaretin güçlü ve etkin olması gösteriliyor.
HOLLANDA'NIN YENİ ULUSLARARASI LOGOSU "NL NETHERLANDS"
Hollanda hükümeti, 8 Kasım 2019'da Hollanda'nın lale sembolüyle işlenen "NL" harfleriyle "Netherlands" kelimesinin bulunduğu yeni uluslararası logosunu açıklamıştı.
Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni logo, yüksek teknolojiden tarımsal gıdaya ve spordan kültüre kadar yaygın olarak kullanılabilir. Uluslararası net bir imaj, ihracatımız ile yatırım ve yetenekleri çekmek için olumludur." ifadelerini kullanmıştı.
(AA/TUĞ/HA)
 

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