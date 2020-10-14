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Hollanda Hükümeti, Ölümcül Hastalığı Bulunan 1-12 Yaşlarındaki Çocuklara Ötanazi Planını Onayladı

Ankara, 14 Ekim 20 : Hollanda\'da hükümet, ölümcül hastalığı bulunan 1 ila 12 yaşlarındaki çocuklara ötanazi yapılmasına izin veren planı onayladı. 

14 Ekim 2020 Çarşamba 18:46
Hollanda Hükümeti, Ölümcül Hastalığı Bulunan 1-12 Yaşlarındaki Çocuklara Ötanazi Planını Onayladı
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Ankara, 14 Ekim 20 : Hollanda'da hükümet, ölümcül hastalığı bulunan 1 ila 12 yaşlarındaki çocuklara ötanazi yapılmasına izin veren planı onayladı. 

BBC'nin haberine göre, Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, hükümetin onayladığı planın, bazı çocukların "ümitsizce ve dayanılmaz acı çekmesini" önleyeceğini belirtti. 

De Jonge, uzmanların yaptığı araştırmanın ötanazi konusunda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini ifade ederek, mevcut yasalarda değişikliğe gidilmeyeceğini, doktorların, bu yaş aralığındaki birine onaylanmış ötanazi yapması durumunda adli kovuşturmadan muaf tutulacağını kaydetti. 

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Hollanda Sağlık Bakanı ayrıca, bu yaş aralığında her yıl 5 ila 10 çocuğa ötanazi yapılmasının öngörüldüğünü de dile getirdi.

Hollanda'da ötanazi, 12 yaşından büyük çocuklar ve 1 yaşından küçük bebekler için hastanın ve ailesinin rızası dahilinde, en az 2 doktorun onayıyla yasal. 

Plan, iktidardaki 4 partili koalisyon hükümeti içinde aylar süren tartışmalara yol açmıştı. Muhafazakar Hristiyan partiler plana şiddetle karşı çıkıyordu.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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