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Hollanda\'dan Rusya\'ya Casusluk Suçlaması

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI STEF BLOK:

Hollanda\'dan Rusya\'ya Casusluk Suçlaması

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI STEF BLOK:

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:13
Hollanda\'dan Rusya\'ya Casusluk Suçlaması

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI STEF BLOK: "RUSYA, CASUSLUK, İSTENMEYEN DIŞ MÜDAHALE, ASKERİ YILDIRMA, SİBER SALDIRILAR VE EKONOMİK KAYNAKLARIN KONUŞLANDIRILMASI GİBİ KENDİ ÇIKARLARINA YÖNELİK ARAÇLARA SAHİPTİR"

"RUSYA'NIN İDDİALI DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI, (NÜKLEER) KUVVETLERİNİN MODERNİZASYONU VE GÜÇLENDİRİLMESİ İLE ARTAN SİBER VE İSTİHBARAT TEHDİDİ, AVRUPA'DA GÜVENLİĞİN ESKİSİNE GÖRE DAHA AZ ÖNGÖRÜLEBİLİR, DAHA AZ İSTİKRARLI VE DAHA AZ GÜVENLİ HALE GELMESİNE NEDEN OLDU"

Lahey, 23 Aralık 19 : Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rusya'nın Batı ülkelerinde casusluk, istenmeyen müdahale ve siber operasyonlar yaptığını söyledi. 

Temsilciler Meclisinin talebi üzerine, hükümetin "Rusya Stratejisi" ile ilgili yazılı açıklama yapan Blok, Rusya’nın Batı ülkelerinde casusluk, istenmeyen müdahale ve siber operasyonlar yaptığını ve bunun ülke yönetimiyle diyaloğu ve iş birliğini zorlaştırdığını belirtti.

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Rusya'nın dijital araçları, manipülasyon, sabotaj, dezenformasyon ve casusluk için kullandığını vurgulayan Blok, "Rusya, casusluk, istenmeyen dış müdahale, askeri yıldırma, siber saldırılar ve ekonomik kaynakların konuşlandırılması gibi kendi çıkarlarına yönelik geniş araçlara sahiptir." ifadesini kullandı. 

Blok, "Rusya'nın iddialı dış ve güvenlik politikası, (nükleer) kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi ile artan siber ve istihbarat tehdidi, Avrupa'da güvenliğin eskisine göre daha az öngörülebilir, daha az istikrarlı ve daha az güvenli hale gelmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulundu. 

Rusya'nın, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili de dahil olmak üzere bazı konularda kasıtlı olarak dezenformasyon yaydığının altını çizen Blok, hükümetin, müttefiklerin ve ortaklarının korunmasına ve savunmasına yönelik yatırım yapma ve Rusya üzerinde baskı uygulama taahhüdünü sürdüreceğini kaydetti. 

Blok ayrıca Rusya'nın güvenlik, istikrar, ekonomi ve enerji gibi her türlü alanda etkisi olan Batı için önemli bir komşu ve küresel oyuncu olmayı sürdürdüğünü kabul ettiklerini belirterek "Hollanda, Avrupa Birliği kapsamında, Rusya ile diyalog ve seçici iş birliğine açıktır ve bunu aramaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

(AA/RU/HA)
 

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