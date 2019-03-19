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Hollanda\'daki Silahlı Saldırı

HOLLANDA SAVCILIĞI DÜN UTRECHT KENTİNDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDUĞUNU, DİĞER İHTİMALLERİN DE ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Hollanda\'daki Silahlı Saldırı

HOLLANDA SAVCILIĞI DÜN UTRECHT KENTİNDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDUĞUNU, DİĞER İHTİMALLERİN DE ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

19 Mart 2019 Salı 15:05
Hollanda\'daki Silahlı Saldırı

HOLLANDA SAVCILIĞI DÜN UTRECHT KENTİNDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA TERÖR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDUĞUNU, DİĞER İHTİMALLERİN DE ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Lahey, 19 Mart 19 : Hollanda Savcılığı, dün Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda terör ihtimali üzerinde durulduğunu, diğer ihtimallerin de araştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı düzenleyen zanlının çaldığı araçta bir not bulunduğu ve not nedeniyle "terör ihtimalinin kuvvetli olabileceği" belirtildi.

Açıklamada, diğer ihtimallerin de halen göz önünde bulundurulduğu ve araştırmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan araştırmalarda zanlının kurbanlarla bağlantısının bulunamadığı ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin 28 ve 49 yaşlarında erkek ile 19 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin ağır yaralandığı, 4 kişinin de saldırıdan kaçarken hafif yaralandıkları aktarıldı.

Zanlının Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenin yaşantısına bakarak terör saldırısı ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti.

Zanlının eski sevgilisi de Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) verdiği röportajda, saldırının dinle ilgisi olmadığını, zanlının bir terörist değil psikopat olduğunu ve bu konuda polisi uyardığını aktarmıştı.

Zanlının yakınları, Hollanda’daki silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını öne sürmüştü.

Hollanda'nın Utrecht kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

(AA/AK/ÖK)

 

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