banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111126
ALTIN
277.539
DOLAR
5.8516
STERLİN
7.8082
EURO
6.5203
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Bugün toprağa veriliyor
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Hollanda\'da Atm\'ler Güvenlik Gerekçesiyle Gece Kapatılacak

Roterdam, 16 Aralık 19 : Hollanda\'da ATM\'ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına önlem amacıyla gece kapatılacak. 

Hollanda\'da Atm\'ler Güvenlik Gerekçesiyle Gece Kapatılacak

Roterdam, 16 Aralık 19 : Hollanda\'da ATM\'ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına önlem amacıyla gece kapatılacak. 

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:15
Hollanda\'da Atm\'ler Güvenlik Gerekçesiyle Gece Kapatılacak

Roterdam, 16 Aralık 19 : Hollanda'da ATM'ler, hırsızlar tarafından patlatılmasına önlem amacıyla gece kapatılacak. 

Hollanda Bankalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılması olaylarına karşı hükümet ile birlikte önlem alındığı kaydedildi.  

Açıklamada, dışarıda bulunan ATM'lerin hırsızlar tarafından patlatılmasına karşı bugünden itibaren geçici süreyle saat 23.00 ile 07.00 arasında kullanım dışı olacağı belirtildi. 

banner317
ATM'lerden para çekme işlemlerinin yaklaşık yüzde 2'sinin gece gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, alınan önlemin bazıları için sıkıntıya yol açabileceği fakat güvenliğin daha önemli olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, ATM'lerin patlatılmasının çevrede bulunan binalara büyük zarar vermesi nedeniyle semt sakinlerinin güvenliği için bazı ATM'lerin daha güvenli bölgelere taşınacağı, bazılarının ise tamamen kaldırılacağı aktarıldı. 

Ülkede bu yıl 70 ATM'nin patlatıldığı bilgisi verilen açıklamada, hırsızların gün geçtikçe bu iş için ağır patlayıcı maddeler kullandığı vurgulandı.

(AA/RU/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada 2019 böyle geçti
Dünyada 2019 böyle geçti
Putin ve Merkel, Libya meselesini görüştü
Putin ve Merkel, Libya meselesini görüştü
Brexit Cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak
Brexit Cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak
İsrail gelecek ay Mısır’a doğalgaz satmaya başlayacak
İsrail gelecek ay Mısır’a doğalgaz satmaya başlayacak
Stres ve uykusuzluk karabasana yol açıyor
Stres ve uykusuzluk karabasana yol açıyor
Fransa'da grevler 12. gününde
Fransa'da grevler 12. gününde
Obama: “Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi, genel bir iyileşme görülürdü”
Obama: “Eğer dünyada her ülkeyi kadınlar yönetseydi, genel bir iyileşme görülürdü”
Hiroşima'da atom bombasının yıkamadığı binalar yıkılacak
Hiroşima'da atom bombasının yıkamadığı binalar yıkılacak
Erkekler diyette daha istikrarlı
Erkekler diyette daha istikrarlı
Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“
Guterres: “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırıldı“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim