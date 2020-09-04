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Hollanda’da Aşırı Sağcı Lider Wilders, Azınlık Gruba Hakaretten Suçlu Bulundu

Lahey, 4 Eylül 20 : Hollanda\'da yüksek mahkeme, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders\'i

04 Eylül 2020 Cuma 18:00
Hollanda’da Aşırı Sağcı Lider Wilders, Azınlık Gruba Hakaretten Suçlu Bulundu
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Lahey, 4 Eylül 20 : Hollanda'da yüksek mahkeme, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'i "azınlık gruba hakaret etmekten" suçlu buldu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 6 yıldır yargılanan Wilders'in "bir gruba hakaret" nedeniyle suçlu bulunduğu ancak 4 yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararda belirtilen "ayrımcılığa teşvik" ve savcının taleplerinden biri olan "nefret söylemi" suçlarından beraat ettiği belirtildi.

Açıklamada, demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yıllardır yaptığı açıklamalardan dolayı yeterli bir bedel ödediğinden dolayı Wilders'e savcılık tarafından talep edilen 5 bin avro cezanın ayrıca verilmeyeceği kaydedildi.

DAVA 6 YIL ÖNCE AÇILMIŞTI

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PVV liderine karşı yargı süreci, 19 Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda’da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı “Az, az” cevabı üzerine, “Gereğini yaparız” açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, Wilders'i azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'e ayrıca ceza verilmemesine hükmetmişti. Wilders, hakkında açılan davada "nefret söylemi” suçundan ise beraat etmişti.

Hem Wilders, hem de Hollanda Savcılığı alınan kararı yüksek mahkemeye taşımıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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