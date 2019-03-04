Hollanda'dan İran büyükelçisini geri çağırma kararı

Hollanda İran büyükelçisini geri çağırma kararı aldı. Hollanda'nın bu kararı İran'ın Hollandalı iki konsolosluk çalışanını sınırdışı etme kararı almasının ardından geldi.

Konuya ilişkin kararı Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok twitter'dan duyurdu.

İran Hollandalı konsolosluk çalışanlarının neden sınırdışı edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama getirmedi ancak iki ülke arasında son dönemde İranlı muhalifler üzerinde büyüyen diplomatik bir gerilim söz konusu.

İran aralarında Hollanda'nın da bulunduğu Avrupalı bazı devletleri İranlı muhaliflere sahip çıkmakla suçlarken Hollanda da ülkesindeki İranlı muhaliflere yapılan saldırıların arkasında İran rejiminin olduğunu ileri sürmüştü.

Ayrıca Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan As Sunnah cami önünde Hz Muhammed'e hakaret içeren bir pankart ve yanına da temsili bir kukla konulmuş, bu olay hem ülke içinde hem de İslam dünyasında tepkilere neden olmuştu.