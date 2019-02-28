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Hollanda'da sakalını kesmeyen Müslüman'ın işsizlik maaşı kesildi

Hollanda'da sakalını kesmeyen Müslüman'ın işsizlik maaşı kesildi

28 Şubat 2019 Perşembe 08:10
Hollanda'da sakalını kesmeyen Müslüman'ın işsizlik maaşı kesildi

Hollanda'da bir mahkeme sakalını kesmeyi reddettiği için işsizlik maaşı kesilen bir Müslümanı haksız buldu. Mahkeme kişinin stajı reddederek iş garantili bir eğitimi kaçırdığını ve bu durumun da kamu çıkarlarını zedelediğine hükmetti.

2 yıldır iş arayan adı açıklanmayan bu kişiye Hollanda İş ve İşçi Bulma Kurumu asbest temizleyiciliği formasyonu sundu. Fakat formasyonu veren şirket kanserojen bir madde olan asbestten korunmak için kullanılan maske ve kombinezonun etkili olabilmesi için bu kişiden sakalını kesmesini istedi. Dini inançlarından dolayı bu isteği reddeden kişi stajı bırakınca eşi ve kendine verilen işsizlik maaşı bir aylığına kesildi.

Bu kararı mahkemeye taşıyan kişi ise umduğunu bulamadı. Zira mahkeme her ne kadar kararın kişinin dini özgürlük hakkını "ihlal ettiğini" kabul etse de yasal bir dayanak ve toplumsal bir talep gelmesi durumunda kesinti kararının "tolere edilebilir" olduğuna karar verdi. Mahkeme ayrıca stajın iş garantisi sağlamasından dolayı kişinin garantili bir iş fırsatını kullanmadığına hükmetti. Bu durumun vergi mükellefleri için olumsuz bir tablo oluşturduğunun altını çizen mahkeme, maaşların askıya alınmasının “kamu hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli görüldüğüne" karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sakalını Kesmeyen Müslümana Ceza
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