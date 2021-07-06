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Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı

Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camii'nin camları bira şişesiyle kırıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 09:11
Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı

Hollanda'da Milli Görüş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hem cami yönetiminin hem de cemaatin caminin güvenliğinden endişe ettikleri kaydedildi.

Ülkede artan nefret söylemleri ve ırkçı saldırılara dikkat çekilen açıklamada, geçen yıldan bu yana caminin ikinci kez saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ve ülke yönetiminden, bu tür ırkçı saldırılara karşı ayrım yapmadan karşı çıkmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı

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"Caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz"

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, dün gece caminin camlarının bira şişesiyle kırıldığını söyledi. Cırık, "Emniyet güçleri ve politikacılardan bu tür saldırılara karşı caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz" dedi.

Kamera görüntülerini polisle paylaştıklarını söyleyen Cırık, saldırganın bir an önce yakalanması durumunda cemaat olarak kendilerini güvende hissedeceklerini dile getirdi.

Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camii'ne saldırı

Daha önce Federasyona bağlı diğer camilere de benzer saldırılar olduğunu belirten Cırık, kalıcı çözüme politikacıların ve güvenlik birimlerinin alacakları tedbirlerle ulaşılabileceğini kaydetti.

Amsterdam Ayasofya Camisi Aralık 2020'de de saldırıya uğramıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hollandada Amsterdam Ayasofya Camiine Saldırı
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