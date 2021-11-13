Hollanda'da 3 hafta "kısmi kapanma" uygulanacak

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, COVID-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Rutte, alınan ek önlemlere göre, 4 Aralık'a kadar "kısmi kapanma" uygulamasına geçileceğini söyledi.

Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.

Evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek

Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.

Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Ayrıca hükümet "2G" (aşı veya iyileşme) kuralının yürürlüğe girmesine ve koronavirüs kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

Hükümet, 2 Kasım'da, COVID-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını yeniden getirmiş, koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Hollanda'da 11 Kasım'da günlük koronavirüs vakalarında en yüksek sayı kaydedilmişti.