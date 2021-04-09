banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Hollanda, 60 yaş altına Oxford-astrazeneca aşısı yapmayacak

Hollanda, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını 60 yaşın altındaki kişiler için durdurduğunu açıkladı.

09 Nisan 2021 Cuma 10:00
Hollanda, 60 yaş altına Oxford-astrazeneca aşısı yapmayacak
banner337

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği basın toplantısında, Hollanda Sağlık Konseyince verilen tavsiye kararı üzerine 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
De Jonge, 60 yaşın üstündekilere söz konusu aşının uygulanmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.
Aşının yan etkilerinin genellikle 60 yaşın altındakilerde görüldüğünü vurgulayan De Jonge, "60 yaşın üstündekiler için AstraZeneca iyi ve güvenli bir aşı." dedi.
Sağlık Konseyinin tavsiyesine göre, ilk dozu AstraZeneca aşısıyla olan 60 yaşın altındakilere ikinci doz yine aynı aşıyla yapılabilecek.


BAKANLIK, "GEÇİCİ DURDURMA" KARARINI AÇIKLAMIŞTI
Hollanda Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısı yapılan 8 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasını 3 Nisan itibarıyla geçici durdurulduğunu açıklamıştı.
Yaşları 25 ile 65 yaşındaki kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.

banner341
Geçici durdurma kararının ardından Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR), aşı israfını önlemek için 60 yaşın üzerinde 700 kişinin randevusunu iptal etmişti.
Hollanda Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 15 Mart'ta tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.


AVRUPA İLAÇ AJANSININ "KANDA PIHTILAŞMA" KARARI TARTIŞILIYOR
AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirmişti.


KARARIN ARDINDAN TOPLANAN AB SAĞLIK BAKANLARI, ORTAK BİR KARARA VARAMAMIŞTI.
Hollanda'nın yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya da AstraZeneca aşısını 60 yaşın üstündekilere uyguluyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 09.04.2021 10:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CDC: "Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük"
CDC: "Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük"
Bulgaristan’da nihai seçim sonuçları açıklandı
Bulgaristan’da nihai seçim sonuçları açıklandı
Powell: "Enflasyon değil, geçici fiyat artışı bekliyoruz"
Powell: "Enflasyon değil, geçici fiyat artışı bekliyoruz"
Mısır'da 3 bin yıllık antik kent bulundu
Mısır'da 3 bin yıllık antik kent bulundu
Meksika’da 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi ortadan kayboldu
Meksika’da 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi ortadan kayboldu
AİHM'den "zorunlu aşı" kararı
AİHM'den "zorunlu aşı" kararı
Buzullar eriyor, ada ülkeleri yok olma tehlikesi altında
Buzullar eriyor, ada ülkeleri yok olma tehlikesi altında
Japonların önemli araştırması!
Japonların önemli araştırması!
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
İngiltere Pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek
İngiltere Pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim