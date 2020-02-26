banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115171
ALTIN
325.657
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9495
EURO
6.6877
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”

Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü\'de Anılıyor

Bakü, 26 Şubat 20 : Azerbaycan\'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992\'de yaptığı Hocalı katliamının kurbanları anılıyor.

Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü\'de Anılıyor

Bakü, 26 Şubat 20 : Azerbaycan\'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992\'de yaptığı Hocalı katliamının kurbanları anılıyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:34
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü\'de Anılıyor
banner337

Bakü, 26 Şubat 20 : Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı katliamının kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti.

Ana Feryadı Anıtı'nda ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı.

Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta akın edenler, buraya karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 28 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRKİYE, HER KONUDA OLDUĞU GİBİ BU BÜYÜK ACISINDA DA AZERBAYCAN'IN YANINDA"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı katliamının kurbanlarını andı. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de hazır bulundu.

Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hocalı'da 28 yıl önce katledilen Azerbaycanlıları rahmetle andıklarını söyledi.

banner317
Hocalı katliamının dünyanın 20. yüzyılda gördüğü en büyük acılardan biri olduğunu vurgulayan Özoral, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan geçen 28 yıla rağmen hala bu büyük facianın sorumlularının adalet önüne çıkmaması çok büyük bir eksiklik. Vicdanlarımızdaki yara, her zaman olduğu gibi açık. Bu yara, bu işin mesulleri adalet önünde hesap vermeden kapanmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, her konuda olduğu gibi bu büyük acısında da Azerbaycan'ın yanındayız ve bu olayın sorumlularının ortaya çıkartılmasının da takipçisi olacağız."

HOCALI KATLİAMI

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.

Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu. Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti.

Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti. 1992'nin başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması, sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti.

Hocalı'ya 25 Şubat 1992'den itibaren üç koldan saldıran Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı katliamında savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri, 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

(AA/RU/YIL)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Lübnan'ın Akdeniz'deki Petrol Ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yarın Başlıyor
Lübnan'ın Akdeniz'deki Petrol Ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yarın Başlıyor
Dsö, Kovid-19'un İtalya, İran Ve Güney Kore'de Ani Artışından Derin Endişe Duyuyor
Dsö, Kovid-19'un İtalya, İran Ve Güney Kore'de Ani Artışından Derin Endişe Duyuyor
Mısır'ın Eski Cumhurbaşkanı Mübarek İçin Askeri Cenaze Töreni Düzenlendi
Mısır'ın Eski Cumhurbaşkanı Mübarek İçin Askeri Cenaze Töreni Düzenlendi
Kabil'de Bombalı Saldırı: 9 Yaralı
Kabil'de Bombalı Saldırı: 9 Yaralı
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi
Çin, milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı
Çin, milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı
Kerkük'te Koronavirüs Tespit Edilen Semt, Karantinaya Alındı
Kerkük'te Koronavirüs Tespit Edilen Semt, Karantinaya Alındı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim