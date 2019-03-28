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HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli

HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli

28 Mart 2019 Perşembe 14:41
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli

ABD'de AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı hayattaki bir kişiden alınan böbrek bir hastaya nakledildi.

Johns Hopkins Üniversitesi, HIV taşıyıcısı 35 yaşındaki Nina Martinez'in, böbreğini kendisi gibi HIV taşıyıcısı bir hastaya bağışladığını ve hayattaki HIV taşıyıcısından dünyada ilk böbrek nakli olduğu düşünülen ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.

Başka birinin yaşamında fark yaratmak ve HIV konusunda olumsuz kanıya karşı koymak için böyle bir karar verdiğini dile getiren bağışçı Martinez ve nakil yapılan hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cerrah Dorry Segev de pazartesi günü yapılan nakil ameliyatının dünyada ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, on binlerce HIV hastası için bundan böyle hayattaki bir kişiden böbrek bağışının mümkün olabileceğini söyledi.

Doktorlar, yakın geçmişte yaşamını yitirmiş HIV taşıyıcılarından yine HIV taşıyıcılarına organ nakli yapmaya başlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni HIV tedavilerinin, bağış yapan kişinin kalan böbreğine daha az zarar verdiğinden böyle bir naklin zamanı olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Son Güncelleme: 28.03.2019 17:54
Anahtar Kelimeler:
Hiv Taşıyıcı Böbrek Nakli
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