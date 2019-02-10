Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.851
DOLAR
5.2423
STERLİN
6.7801
EURO
5.9424
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282

Hitler\'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı

Berlin, 10 Şubat 19 (.): Nazi Almanyası\'nın lideri Adolf Hitler\'in 5 sulu boya tablosuna açık artırmada alıcı çıkmadı.

Hitler\'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı

Berlin, 10 Şubat 19 (.): Nazi Almanyası\'nın lideri Adolf Hitler\'in 5 sulu boya tablosuna açık artırmada alıcı çıkmadı.

10 Şubat 2019 Pazar 15:30
Hitler\'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı

Berlin, 10 Şubat 19 (.): Nazi Almanyası\'nın lideri Adolf Hitler\'in 5 sulu boya tablosuna açık artırmada alıcı çıkmadı.
Nuremberger Nachrichten gazetesinde yer alan haberde, dün Nürnberg kentinde Weidler müzayede evi tarafından 19 bin ila 45 bin avrodan açık artırmaya çıkarılan tabloları satın alan kimsenin olmadığı belirtildi.
Tabloların sahte olabilecekleri endişesiyle satılmadığı düşünülüyor.
Savcılar, açık artırmadan 3 gün önce Hitler\'in yaptığı söylenen 63 tabloya sahte olup olmadıklarını incelemek üzere el koymuştu.
Hitler\'in, gençliğinde Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da ressam olma hevesiyle 2 bin civarında tablo yaptığı sanılıyor.
Weidler müzayede evi, 2015 yılında Nazi Almanyası liderinin 10\'dan fazla tablosunu yaklaşık 400 bin avroya satmıştı.
(AA/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres Mültecilere Kapılarını Kapatanlara Afrika'yı Hatırlattı
Guterres Mültecilere Kapılarını Kapatanlara Afrika'yı Hatırlattı
Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "ne Filistin’e Ne De Venezuela’ya Herhangi Bir Abd Müdahalesini Kabul Etmiyoruz"
Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su Ve Tuvalet Yok
Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su Ve Tuvalet Yok
Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı
Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı
İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek
İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek
İran'ın Atom Bombası Formülüne Sahip Olduğu İddiası
İran'ın Atom Bombası Formülüne Sahip Olduğu İddiası
Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a Geçti
Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a Geçti
İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
Avrupa'nın inanılmaz 7 ünlü firar hikayesi
Avrupa'nın inanılmaz 7 ünlü firar hikayesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim