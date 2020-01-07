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Hissedarlardan Daımler\'e Yaklaşık 900 Milyon Euroluk Dizel Davası

YATIRIMCILAR, DAIMLER\'İ, KULLANDIĞI YASA DIŞI EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN RİSK VE MALİYETLERİ HAKKINDA HİSSEDARLARINI BİLGİLENDİRMEYEREK SERMAYE PİYASASI KANUNUNU İHLAL ETMEKLE SUÇLUYOR

Hissedarlardan Daımler\'e Yaklaşık 900 Milyon Euroluk Dizel Davası

YATIRIMCILAR, DAIMLER\'İ, KULLANDIĞI YASA DIŞI EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN RİSK VE MALİYETLERİ HAKKINDA HİSSEDARLARINI BİLGİLENDİRMEYEREK SERMAYE PİYASASI KANUNUNU İHLAL ETMEKLE SUÇLUYOR

07 Ocak 2020 Salı 14:50
Hissedarlardan Daımler\'e Yaklaşık 900 Milyon Euroluk Dizel Davası

YATIRIMCILAR, DAIMLER'İ, KULLANDIĞI YASA DIŞI EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN RİSK VE MALİYETLERİ HAKKINDA HİSSEDARLARINI BİLGİLENDİRMEYEREK SERMAYE PİYASASI KANUNUNU İHLAL ETMEKLE SUÇLUYOR

Berlin, 7 Ocak 20 (.): Alman otomobil üreticisi Daimler AG'ye 219 büyük kurumsal hissedar tarafından kasıtlı olarak yanıltıcı emisyon ölçüm yazılımı kullanmasının hisse fiyatlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yaklaşık 900 milyon Euro değerinde toplu tazminat davası açıldı.

Yatırımcılar, Daimler'i, kullandığı "yasa dışı" ve "yanıltıcı" emisyon ölçüm sisteminin risk ve maliyetleri hakkında hissedarlarını bilgilendirmeyerek sermaye piyasası kanununu ihlal etmekle suçluyor.

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TILP hukuk firmasından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa'dan emeklilik fonları, bankalar, sermaye yönetim ve sigorta şirketlerinden oluşan 219 kurumsal yatırımcı adına Stuttgart'taki bölge mahkemesinde 30 Aralık 2019'da 896 milyon Euro değerinde bir dava açıldığı belirtildi.

Daimler'in hisse fiyatının 10 Temmuz 2012-20 Haziran 2018 döneminde 90 Eurodan 60 Euroya düştüğü bildirilen açıklamada, şirketin yatırımcıları gerektiği gibi bilgilendirmemesinin "sermaye piyasası kanunun ihlali" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TILP hukuk firması avukatlarından Andreas Tlip, davacıların, Daimler'in hissesine sahip kurumsal firmalar olduğunu aktararak, "Bu yatırımcılar, Daimler hisse senedini çok yüksek bir fiyata satın aldı. Sonrasında ise ortaya çıkan yanıltıcı yazılım kullanımı, şirketin hissesinin değerini olumsuz etkiledi. Daimler'in zararın tazmininden sorumlu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Daimler'den yapılan açıklamada da davanın haksız olduğu belirtilerek, şirketin tüm hukuki yollarla suçlamalara karşı savunma yapacağı vurgulandı.

(AA/RU/HÖ)

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