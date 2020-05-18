Hırvatistan Meclisi Oy Çokluğuyla Feshedildi

Zagreb, 18 Mayıs 20 : Hırvatistan Meclisi, hükümetin talebi ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'in onayı üzerine düzenlenen oylama sonrası oy çokluğuyla feshedildi.
Başkent Zagreb'de gerçekleşen oylamada, 151 sandalyeli mecliste, 105 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 8 milletvekili "hayır" ve 4 milletvekili de "çekimser" oy kullandı.
Güven tazeleyerek yollarına devam edeceklerini aktaran Plenkovic, genel başkanlığını yürüttüğü Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ile seçimlere hazırlanacaklarını belirtti.
Hırvatistan'da 2016'da yapılan genel seçimlerin yeni tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak. Seçimlerin, meclisin feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması bekleniyor.
(AA/AK/HÖ)