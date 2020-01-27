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Hırvatistan\'da Askeri Helikopter Düştü

EĞİTİM UÇUŞU YAPTIĞI SIRADA ADRİYATİK DENİZİ\'NE DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ İKİ PİLOTTAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hırvatistan\'da Askeri Helikopter Düştü

EĞİTİM UÇUŞU YAPTIĞI SIRADA ADRİYATİK DENİZİ\'NE DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ İKİ PİLOTTAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:13
Hırvatistan\'da Askeri Helikopter Düştü

EĞİTİM UÇUŞU YAPTIĞI SIRADA ADRİYATİK DENİZİ'NE DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ İKİ PİLOTTAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zagreb, 27 Ocak 20 : Eğitim uçuşu yaptığı sırada Adriyatik Denizi'ne düşen Hırvatistan Savunma Bakanlığına (MORH) ait askeri helikopterdeki iki pilottan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, "OH-58 D Kiowa" tipi askeri helikopterin yerel saatle 11.00 sularında Zlarin Adası yakınlarında düşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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 Krsticevic, helikopterdeki iki pilottan birinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, ikinci pilotun bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Mirko Sundov da yaşanan kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kazanın sebebi öğrenilene dek Kiowa tipi tüm helikopterlerin uçuşunun durdurulduğunu kaydetti.

Hırvatistan Hava Kuvvetleri Komutanı Micheal Krizanec ise kazanın deniz seviyesine çok yakın bir mesafede yaşandığını aktararak, "Helikopterin birinci pilotu balıkçılar tarafından bulundu. İlkyardım yapıldığı sırada ise hayatını kaybetti. İkinci pilota ulaşmak için dalgıçlar arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.

(AA/AK/HÖ)

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