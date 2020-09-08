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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sınırlarını Turistlere Açmalarının "gerekli Risk" Olduğunu Söyledi

Zagreb, 8 Eylül 20 : Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken sınırlarını yabancı turistlere açmalarının gerekli bir risk olduğunu ifade etti.

08 Eylül 2020 Salı 17:01
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Sınırlarını Turistlere Açmalarının
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Zagreb, 8 Eylül 20 : Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken sınırlarını yabancı turistlere açmalarının gerekli bir risk olduğunu ifade etti.
Hırvat İhracatçılar Derneği tarafından düzenlenen "Koronavirüs krizinin Hırvat ekonomisine ve ithalatına etkileri" konulu panel de konuşan Plenkovic, "Hırvat ekonomisinin bel kemiği" olarak nitelendirdiği ihracatçılara verilen desteğin çok önemli olduğunu söyledi.
Hırvat ihracatçıların, ekonomik iyileşmenin itici güçlerinden biri olmasını beklediklerini dile getiren Plenkovic, hükümetin ve devletin bu kişilere kaliteli iş yapma imkanı sunmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.
Plenkovic, turizm sezonunda bazı salgın tedbirlerinin gevşetilmesine de değinerek, bu esnemeler sayesinde 7 milyon turistin ülkeye geldiğini ve 50 milyona yakın gecelik konaklama gerçekleştiğini aktardı.
Riskleri hesaba katarak tedbirleri gevşetme dışındaki her seçeneğin tam bir karantina olacağını belirten Plenkovic, gelinen noktada dünyanın hiçbir hükümetinin, hiçbir liderinin ya da organizasyonun böyle bir politikanın savunucusu olamayacağını vurguladı.
Plenkovic, uzmanların büyük çoğunluğunun yaz aylarında salgının etkisini azaltacağı görüşünü ortaya koyduğunu söyleyerek, sınırları yabancı turistlere açmanın gerekli bir risk olduğunu ifade etti.

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Vaka sayılarının azalmasında devletler arası iş birliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Plenkovic, salgın öncesindeki gibi sınırların açılmasını beklediğinin altını çizdi.
Plenkovic, son günlerde ülkedeki vaka sayılarının azaldığına işaret ederek, bu eğilimin devam etmesi temennisinde bulundu.
Hırvat İhracatçılar Derneği Başkanı Darinko Bago da turizmin kısa bir süre içinde önemli gelir getiren bir ekonomi dalı olduğunu vurgulayarak, Hırvat hükümetinin turizm sezonunda yabancılara sınırları açarak aldığı sınırlı riskin krizden başarılı bir çıkış imkanı sunduğunu söyledi.
Hırvatistan, mayıs ayı sonunda birçok Avrupa ülkesinde turistlere sınırlarını açma kararı almıştı.
Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısındaki turizm şehirlerinde ağustos ayında ciddi bir vaka artışı olmuş, birçok Avrupa ülkesi Hırvatistan'ı "güvenli olmayan ülkeler" listesine dahil etmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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