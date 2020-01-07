Hırvatistan, Askerlerini Irak Dışına Çıkardı

Zagreb, 7 Ocak 20 : Hırvatistan'ın, Irak'ta görev yapan askerlerini ülke dışına çıkardığı bildirildi.
Hırvatistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, NATO misyonu kapsamında Irak'ta görev yapan Hırvat askerlerin ülke dışına çıkarılarak Kuveyt'te güvenli bir bölgeye nakledildikleri kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, "Müttefiklerimizle beraber bölgedeki güvenlik durumunu yakından izliyoruz. Uygun kararları koordineli olarak alacağız." denildi.
NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici askıya aldığını duyurmuştu.
(AA/RU/HÖ)