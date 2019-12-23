Hırvatistan'da çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Hırvat medyasının yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre, 11 adaydan hiçbiri yüzde 50 barajını aşamadı.

Çıkış anketlerine göre; Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yüzde 29,58, iktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic yüzde 26,38 oy aldı. Yüzde 24,10 oy alan bağımsız aday Miroslav Skoro'nun da hala ikinci tur yarışının içinde olduğu ifade ediliyor.

Diğer adaylardan Mislav Kolakusic yüzde 5,82, Dario Jurican yüzde 4,36, Dalija Oreskovic yüzde 3,28, İvan Pernar yüzde 2,53, Katarina Peovic yüzde 1,11, Dejan Kovac yüzde 0,93, Nedjeljko Babic yüzde 0,40 ve Anto Djapic yüzde 0,36 oy aldı.

Bu arada, kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da Devlet Seçim Komisyonu (DIP) verilerine göre, yerel saatle 16.30'a kadar seçmenlerin yüzde 38,82'si sandığa gitti.

Hırvatistan'da 4'ü bağımsız 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor. İlk turda en çok oy alan iki isim, 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.



