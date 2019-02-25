Hırvatistan'da 36 yıldır devam eden ilginç yarışma: Balinjerada

Hırvatistan'ın Opatija şehrinde 36 yıldır ilginç bir yarışma düzenleniyor: Balinjerada! Yediden yetmişe yüzlerce yarışmacının katıldığı festival havasında geçen bu yarışmada katılımcılar kendi elleriyle yaptıkları tekerlekli araçlarla boy gösteriyor.

Genellikle demir bilyeli tekerleklerin kullanıldığı araçlar bazen bir at, bazen de bir çocuk arabası şeklinde olabiliyor. Yarışmanın en çok ilgi çeken yanı da zaten bu... İlginç şekilde tasarlanan tekerlekli araçlar. Yarışmaya katılanlar aylar öncesinden tamamıyla el yapımı bu olan araçları Balinjerada'ya yetiştirebilmek için emek veriyor.