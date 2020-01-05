Hırvatistan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ,ikinci turu için sandık başında

Ülkede kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen, kurulan oy merkezlerinde yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek.
Hırvatistan'da halk, ikinci tura kalan Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic ve merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic arasında seçim yapacak.
Hırvatistan'da 5 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarının ise gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.