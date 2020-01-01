banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm…
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

Hırvatistan, altı ay yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.

Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

Hırvatistan, altı ay yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 10:58
Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

Hırvatistan'ın, "Zorlu Bir Dünyada Güçlü Bir Avrupa" sloganı ile yürüteceği dönem başkanlığı süresince, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun yanı sıra AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin belirlenmesi ve İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) gibi önemli kararların alınması bekleniyor.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, ülkesinin dönem başkanlığı süresince AB'yi büyüyen, vatandaşlarını koruyan, birbirine bağlı, yakın çevresi ve küresel anlamda açık ve iddialı bir birlik haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

banner317
AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

Dönem Başkanlığını, AB'ye üye olduktan altı yıl sonra devralan Hırvatistan, görevi 30 Haziran'da Almanya'ya devredecek.

Son Güncelleme: 01.01.2020 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest
Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest
Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı
Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı
İran, Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
İran, Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti
ABD, Irak olayları üzerine bölgeye bir tabur asker gönderiyor
ABD, Irak olayları üzerine bölgeye bir tabur asker gönderiyor
Dünyada Yeni Yıl Kutlamaları Başladı… Samoa İle Kiribati, 2020'ye İlk Giren Ülkeler Oldu
Dünyada Yeni Yıl Kutlamaları Başladı… Samoa İle Kiribati, 2020'ye İlk Giren Ülkeler Oldu
Fransa Yeni Yıla Grevlerle Giriyor
Fransa Yeni Yıla Grevlerle Giriyor
Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi
Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim