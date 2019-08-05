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Hiroşima Ve Nagazaki\'nin Üzerinden 74 Yıl Geçti

Ankara, 5 Ağustos 19 : İkinci Dünya Savaşı\'nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD\'nin 6 Ağustos\'ta Japonya\'nın Hiroşima, 9 Ağustos\'ta da Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti.

Hiroşima Ve Nagazaki\'nin Üzerinden 74 Yıl Geçti

Ankara, 5 Ağustos 19 : İkinci Dünya Savaşı\'nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD\'nin 6 Ağustos\'ta Japonya\'nın Hiroşima, 9 Ağustos\'ta da Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:52
Hiroşima Ve Nagazaki\'nin Üzerinden 74 Yıl Geçti

Ankara, 5 Ağustos 19 : İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima, 9 Ağustos'ta da Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti.

Yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturarak Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok etti. 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz eden atom bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti.

Nagazaki'ye ise yerin 500 metre üzerinden atılan ve 22 bin TNT gücündeki bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü ve Nagazaki'nin yarısı yok oldu.

SOVYET TEHDİDİ GEREKÇESİ

Savaş sürerken dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın, atom bombası kullanılması gerekçelerinin, Sovyetler'e gövde gösterisinin yanı sıra Doğu Avrupa'dan sonra Doğu Asya'da da Sovyet tehdidi olduğu biliniyor.

Temmuz 1945 sonunda İngiltere, Çin ve ABD'nin "Potsdam Bildirisi" ile teslim olma çağrısında bulunduğu Japonya, "şartsız teslim olmayacağını" ilan etti.

Japonya, ağustos başında İttifak cephesine "anlaşmalı barış" teklifi yaptı ancak teklifin kabul edilmemesi üzerine 6-12 Ağustos haftasında pazartesi Hiroşima'ya, perşembe de Nagazaki'ye atılan atom bombaları ile şehirler yerle bir edildi.

Dönemin Japonya İmparatoru Miçinomiya Hirohito, 15 Ağustos'taki mesajında "Savaşı sürdürmenin Japon milletini mahvedeceğini" belirterek ülkesinin koşulsuz teslim olduğunu ilan etti.

NEDEN ATILDI?

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Hiroşima'nın askeri üsler ve Nagazaki'nin ağır sanayi kuruluşları nedeniyle hedef seçildiği belirtiliyor.

Nagazaki'ye atom bombasının atılması Pasifik'te devam eden muharebeleri resmen sona erdirdi.

Üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen ABD'nin neden atom bombası atarak savaşı sonlandırmayı tercih ettiği henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.

HİBAKUŞALAR

Amerikalılar ölü sayısının 117 bin, Japonlar ise yarım milyona yakın olduğunu açıklarken, "Hibakuşa" ismi verilen mağdurlarda korkunç yaralar açıldı.

Hibakuşalar üzerindeki radyasyon zehirlenmeleri, nükleer güç sanayisinde emniyet seviyelerinde ölçüm standardı sağladı.

NÜKLEER SAVAŞ GÖLGESİ

Savaşın kırılma noktaları olarak bilinen atom bombaları, Japonya'nın teslim olmasına sebep olurken ortaya çıkan sonuç da uluslararası ilişkilerin dönüşmesine yol açtı. 

ABD ve Sovyetler, 1950'ye kadar geliştirdiği daha kuvvetli hidrojen bombalarını kıtalar arası balistik füzelere (ICBM) nasıl monte edeceğini formüle etti ve dünya "aşırı güç kullanabilme" çağına adım attı.

Dünya, 1960 ve 1990 arasını nükleer savaşın gölgesinde yaşarken iki nükleer gücün birbirlerine "doğrudan" savaş açma cesaretini gösteremediği "Soğuk Savaş" dönemine girdi.

(AA/FG) GRAFİKLİ

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