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Hint Ustalar 6,5 Kilometre Uzunluğunda Pastayla Guinness Yolunda

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Hindistan\'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaklaşık 1500 usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı. 

Hint Ustalar 6,5 Kilometre Uzunluğunda Pastayla Guinness Yolunda

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Hindistan\'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaklaşık 1500 usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı. 

16 Ocak 2020 Perşembe 16:20
Hint Ustalar 6,5 Kilometre Uzunluğunda Pastayla Guinness Yolunda

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaklaşık 1500 usta bir araya gelerek 6,5 kilometre uzunluğunda vanilyalı pasta yaptı. 

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Thrissur şehrindeki fırıncı ve şefler, "dünyanın en uzun pastasını" yapmak için bir araya geldi.

Kerala Fırıncılar Derneğince (BAKE) düzenlenen etkinlikte pastanın yapılması için kentin sahil şeridinde binlerce masa dizildi.

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Organizatörler, toplamda 12 ton şeker ve un kullanılarak 4 saatte tamamlanan pastanın 10 santimetre genişliğinde, 27 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Pastanın uzunluğunun Guinness Dünya Rekorları yetkililerince değerlendirildiğini bildiren organizatörler, kesin uzunluk teyidinin beklendiğini kaydetti.

Pastanın 6,5 kilometrelik uzunluğunun onaylanması halinde 2018'de Çin'de yapılan 3,2 kilometre uzunluğundaki meyveli kekin rekorunu kırması bekleniyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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