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Hint Askeri Uçağı Kayboldu

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİNE AİT AN-32 TİPİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI, 13 MÜRETTEBATIYLA HİNT HAVA SAHASI İÇİNDE KAYBOLDU

Hint Askeri Uçağı Kayboldu

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİNE AİT AN-32 TİPİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI, 13 MÜRETTEBATIYLA HİNT HAVA SAHASI İÇİNDE KAYBOLDU

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:40
Hint Askeri Uçağı Kayboldu

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİNE AİT AN-32 TİPİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI, 13 MÜRETTEBATIYLA HİNT HAVA SAHASI İÇİNDE KAYBOLDU

Çandigarh, 3 Haziran 19 (.): Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

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Eyalet yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.

Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Uçağın rotası üzerindeki arazinin dağlık ve ormanlık alan olduğuna dikkati çeken yetkililer, uçağın inişe yaklaşırken olası bir arıza veya hatalı alçalma nedeniyle kaza yapmış olabileceğini ifade etti.
(AA/HUR/YIL)
 

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