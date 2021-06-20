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Hint yetkiliden uyarı

Hindistan resmi sağlık kurumlarından All India Tıp Bilimleri Enstitüsü Direktörü Dr. Randeep Guleria, insanların kuralları ihlal etmesi nedeniyle Hindistan'ın üçüncü bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasından beklenenden çok daha erken etkilenebileceğini söyledi.

20 Haziran 2021 Pazar 11:15
Hint yetkiliden uyarı
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The Strait Times’ın haberine göre, Dr. Randeep Guleria’nın hazırladığı raporda, son günlerde düşme eğilimi gösteren vaka sayılarının 12 ile 16 hafta arasında tekrar tırmanışa geçebileceği bildirildi.

Öte yandan, Dr. Guleria bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, üçüncü bir Kovid-19 dalgasının en erken 6 ile 8 hafta içinde ülkeyi vurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan’da çok sayıda can alan “ikinci dalgadan” yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantının sorumlu olduğuna inandığını belirten yetkili, bu varyantın henüz aşılanmamış nüfusa karşı hala yoğun risk oluşturduğunu ifade etti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 58 bin 419 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1576 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı son 75 günün en düşük seviyesine geriledi.

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Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 881 bin 965'e, can kaybı sayısı 386 bin 713'e çıktı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI, YENİ VAKA SAYISINI AŞIYOR

Hindistan'da son 24 saatte 87 bin 619 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözlendi. 729 bin 243 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 276 milyon 693 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

 

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Son Güncelleme: 20.06.2021 11:29
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