Hint bilim insanları uzaysavar füzeyle bir uydu vurdu

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, çarşamba günü ülkesinin uzaydaki bir uyduyu uydusavar füze ile vurduğunu ve bunun ülkesi için bir 'dönüm noktası' olduğunu açıkladı. Modi ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Çin’in ardından Hindistan'ın söz konusu uzaysavar (ASAT) silahı kullanan dördüncü devlet olduğunu duyurdu.

Başbakan Modi devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, “Bilim insanlarımız uzayda alçak yörüngede, 300 kilometrede, bir uyduyu vurdu” diye konuştu.Konuşmasının devamında “emsalsiz bir başarıya imza attıklarına” değinen Modi, ülkesinin adının böylece uzay güçlerine eklendiğini söyledi.

Hindistan yıllardır yeryüzünü çektiği uydu görüntüleriyle Batılı ülkelere ‘ucuz bir alternatif’ olarak uzay programlarını kullanıyor.Güvenlik uzmanı Brahma Chellaney, ABD, Rusya ve Çin’in uydusavar (ASAT) silahlanmaya giderek daha fazla önem verdiğini belirtti.

Chellaney, “Uzay yeni savaş alanı haline geldi. Bu anlamda Hindistan’ın başarılı ‘öldürme silahı’ ASAT’ın önemi büyük.” diye konuştu.

Diğer yandan uzmanlar bu tarz uzay teknolojilerinin geliştirilmesinde devletler arasında adeta bir yarış olduğunu ve bu tarz silahlanmaların kamu açısından endişe yaratabileceğine yer veriyor.